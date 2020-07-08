В Киевской области обнаружили незаконную свалку львовского мусора

Дело расследует Служба безопасности Украины

Дело расследует Служба безопасности Украины

Фото: Facebook

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил специалист Государственной экологической инспекции Сергей Волков, передает RegioNews.

По его словам, недобросовестные перевозчики с разрешения и ведома сельского головы Счастливого и местного коммунального предприятия в течение длительного времени сбрасывали мусор, привезенный из Львова.

Когда отходов уже накопились целые горы, коммунальное предприятие не придумало ничего лучшего, как раскопать давно рекультивированную свалку отходов и закопать туда новый львовский мусор", - рассказал Волков.

Он добавил, что действия чиновников нанесли ущерб в размере 200 млн грн.

Мы с другими инспекторами выехали на проверку. Теперь дело передано в Службу безопасности Украины, а отвечать за все будет коммунальное предприятие, которое получило штрафов и убытков на 200 миллионов гривен", - добавил Волков.

Напомним, чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова.