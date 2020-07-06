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06 июля 2020, 10:16 5

Пожар в Новой Каховке: жителей пострадавших квартир отселили

06 июля 2020, 10:16 5
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Больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа
Больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа
Фото: NovaKahovka.city
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Жильцов дома в Новой Каховке Херсонской области, где 5 июля произошел масштабный пожар, отселили в детский сад, в санаторий и общежитие.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание NovaKahovka.city.

Людей расселяют в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне Сокол, которое раньше готовили для обсервации людей с подозрением на коронавирус.

Также мэр города Владимир Коваленко заявил, что полиция будет охранять подъезды дома, чтобы избежать мародерства.

У каждого подъезда будет стоять полицейский. Также привлечем "Муниципальную охрану", - сообщил Коваленко.

По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение, воду не отключали.

Жители говорят, что пожар начался с 4-го подъезда. Всего в доме 8 подъездов.

Напомним, в Новой Каховке 5 июля в 15:00 произошел масштабный пожар в пятиэтажке на улице Букина 20. По предварительным данным, поджег устроил один из жителей дома, поссорившись с женой.

Херсонская ОГА пожар происшествия Дом санаторій
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