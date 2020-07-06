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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 10:56 9

На Закарпатье из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

06 июля 2020, 10:56 9
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Полиция возбудила дело по факту умышленного повреждения имущества
Полиция возбудила дело по факту умышленного повреждения имущества
Фото: mukachevo.net
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В Мукачево Закарпатской области неизвестные из ручного гранатомета обстреляли здание комплекса "Аква Сити".

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net, передает RegioNews.

Комплекс находится на окраине города, инцидент произошел около 3 часов ночи.

Как сообщает издание, было повреждено до 10 стеклянных панелей здания и беседки, которая находится возле него. На крыше одной из беседок застрял снаряд от гранатомета, который не разорвался.

По информации Главного управления Нацполиции Закарпатья, было открыто дело по факту умышленного повреждения имущества.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову правоохранители выяснили, что неизвестный поцелил из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола, неизвестные стреляли в 3 часа ночи с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Он добавил, что снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.

Насколько мне известно, владелец здания просто бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а как раз "охраной бизнеса" занимается местный, которого подстрелили в феврале 2020 года в Мукачево во время резонансной перестрелки", - сообщил Глагола.

Напомним, на Закарпатье бывших чиновников будут судить за вырубку 400 буков.

криминал Мукачево обстрел полиция Гранатомет
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