15:30  06 июля
В Украине стабилизировалась динамика эпидемии коронавируса - Шмыгаль
10:32  06 июля
В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
12:33  06 июля
Адрес голосования на местных выборах можно изменить до 9 сентября
UA | RU
UA | RU
06 июля 2020, 13:58 13

На Харьковщине полицейский бросил в воду ребенка - глава РГА

06 июля 2020, 13:58 13
Читайте також українською мовою
По данному факту начали служебное расследование
По данному факту начали служебное расследование
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Слобожанское Харьковского района сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в воду ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян, передает RegioNews.

В Слобожанском селе на пляже произошло недопустимое событие. Один из мужчин, который, по сообщениям очевидцев, был пьян, бросил в воду ребенка. К счастью, ребенок не пострадал и с ним все хорошо", - написал он.

По его словам, виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции.

Правоохранители уже начали проверку и опрашивают свидетелей случившегося. На основании результатов служебного расследования будет приниматься решение об увольнении работника.

Ранее сообщалось, что пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.

полиция происшествия дети правоохранители Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »