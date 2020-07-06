На Харьковщине полицейский бросил в воду ребенка - глава РГА

По данному факту начали служебное расследование

По данному факту начали служебное расследование

Фото: из открытых источников

В селе Слобожанское Харьковского района сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в воду ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской районной государственной администрации Артур Товмасян, передает RegioNews.

В Слобожанском селе на пляже произошло недопустимое событие. Один из мужчин, который, по сообщениям очевидцев, был пьян, бросил в воду ребенка. К счастью, ребенок не пострадал и с ним все хорошо", - написал он.

По его словам, виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции.

Правоохранители уже начали проверку и опрашивают свидетелей случившегося. На основании результатов служебного расследования будет приниматься решение об увольнении работника.

Ранее сообщалось, что пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.