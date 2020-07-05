В Новой Каховке горит многоэтажка: подробности

Вначале загорелась одна из квартир на 5 этаже, потом пламя перекинулось на крышу

Вначале загорелась одна из квартир на 5 этаже, потом пламя перекинулось на крышу

Фото: Нова Каховка Сity

В Новой Каховке 5 июля в 15:00 произошел масштабный пожар в пятиэтажке на улице Букина 20. По предварительным данным, поджег устроил один из жителей дома, поссорившись с женой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Нова Каховка Сity".

По словам жителей города, сначала пожар произошел в одной из квартир, после чего пламя перекинулось на шиферную крышу. Отмечается, что дом охвачен пламенем.

Позже появилось видео, на котором вероятный виновник ЧП на вопрос о том, как это произошло отвечает: "Уснул". Не исключено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что 2 июля мы сообщали, что на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в Николаевской области два дня подряд продолжался масштабный пожар.