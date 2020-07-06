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06 июля 2020, 14:34 4

На Харьковщине сгорело 23 га пшеничного поля - Кучер

06 июля 2020, 14:34 4
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Предположительно, это был поджог
Предположительно, это был поджог
Фото: из открытых источников
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В селе Грушуваха Барвенковского района Харьковской области произошел пожар на пшеничном поле площадью почти 23 га.

Об этом во время пресс-конференции сказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает RegioNews.

Произошел пожар в одном из районов. 22 гектара сгорело пшеницы, которую необходимо было собирать. Точно состоялась она в связи с поджогом. Потому что начало было с середины поля. Понятно, что это не кто-то мимо поля ехал, бросил папиросу или еще что-то. Кто-то работает, видимо, против определенных сельхозпроизводителей", - сказал Кучер.

Он добавил, что для ликвидации возможных возгораний на полях и в местах хранения урожая в районах области создано 100 добровольных пожарных формирований общей численностью более 450 человек.

Напомним, в Новой Каховке 5 июля в 15:00 произошел масштабный пожар на улице Букина 20. По предварительным данным, поджог устроил один из жильцов дома, поссорившись с женой.

пожар урожай ОГА Харьковская область область
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