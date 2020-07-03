15:44  03 июля
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО
18:17  03 июля
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:23  03 июля
Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов
UA | RU
UA | RU
03 июля 2020, 16:45

В запорожском "Металлурге" произошла вспышка коронавируса

03 июля 2020, 16:45
Читайте також українською мовою
У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19
У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19
Читайте також
українською мовою

Коронавирусную инфекцию у футболистов обнаружили во время планового проведения тестирования перед игрой во Львове.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Запоріжжя.ІНФО”, пишет RegioNews.

Сейчас команда возвращается домой. В Запорожье будет проведено повторное тестирование. Игроки выполняют все рекомендации областного лабораторного центра и врачей.

Отмечается, что предварительное тестирование на коронавирус футболистам сделали 14 дней назад. Тогда заболевание выявлено не было.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля в Запорожской области у 579 человек диагностировали COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Запорожье футбол коронавирус тесты больные команда
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У двоих отравившихся в Кирилловке положительные тесты на COVID-19
03 июля 2020, 16:09
ЧП в Кирилловке: полицейские провели обыски на злосчастной базе отдыха
03 июля 2020, 13:49
Волынская область усиливает карантинные мероприятия
03 июля 2020, 10:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »