В запорожском "Металлурге" произошла вспышка коронавируса
У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19
У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19
Коронавирусную инфекцию у футболистов обнаружили во время планового проведения тестирования перед игрой во Львове.
Об этом сообщается в телеграмм-канале "Запоріжжя.ІНФО”, пишет RegioNews.
Сейчас команда возвращается домой. В Запорожье будет проведено повторное тестирование. Игроки выполняют все рекомендации областного лабораторного центра и врачей.
Отмечается, что предварительное тестирование на коронавирус футболистам сделали 14 дней назад. Тогда заболевание выявлено не было.
Напомним, по состоянию на утро 3 июля в Запорожской области у 579 человек диагностировали COVID-19.
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