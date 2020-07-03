В запорожском "Металлурге" произошла вспышка коронавируса

У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19

У семи игроков футбольного клуба "Металлург” получили положительные результаты ПЦР-тестирования на COVID-19

Коронавирусную инфекцию у футболистов обнаружили во время планового проведения тестирования перед игрой во Львове.

Об этом сообщается в телеграмм-канале "Запоріжжя.ІНФО”, пишет RegioNews.

Сейчас команда возвращается домой. В Запорожье будет проведено повторное тестирование. Игроки выполняют все рекомендации областного лабораторного центра и врачей.

Отмечается, что предварительное тестирование на коронавирус футболистам сделали 14 дней назад. Тогда заболевание выявлено не было.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля в Запорожской области у 579 человек диагностировали COVID-19.

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