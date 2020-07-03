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03 июля 2020, 09:44 3

Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 900 новых случаев

03 июля 2020, 09:44 3
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За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели
За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели
Фото: pixabay.com
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В Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области - 153, в Киеве - 105, в Закарпатской - 80 и в Ровенской - 73.

Так, за все время пандемии в Украине заболело 46 763 человек, из них 20 558 выздоровели, летальных исходов - 1212. Сейчас болеют 24 993 жителя Украины.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1915 случаев;
  • Волынская область — 2571 случай;
  • Днепропетровская область — 1103 случая;
  • Донецкая область — 599 случаев;
  • Житомирская область — 1435 случаев;
  • Закарпатская область — 3126 случаев;
  • Запорожская область — 579 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2544 случая;
  • Кировоградская область — 653 случая;
  • г. Киев — 5347 случаев;
  • Киевская область — 2702 случая;
  • Львовская область — 5883 случая;
  • Луганская область — 84 случая;
  • Николаевская область — 450 случаев;
  • Одесская область — 1792 случая;
  • Полтавская область — 322 случая;
  • Ровенская область — 3950 случаев;
  • Сумская область — 304 случая;
  • Тернопольская область — 1990 случаев;
  • Харьковская область — 2255 случаев;
  • Херсонская область — 195 случаев;
  • Хмельницкая область — 822 случая;
  • Черновицкая область — 4935 случаев;
  • Черкасская область — 653 случая;
  • Черниговская область — 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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