Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 900 новых случаев

За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели

За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели

Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области - 153, в Киеве - 105, в Закарпатской - 80 и в Ровенской - 73.

Так, за все время пандемии в Украине заболело 46 763 человек, из них 20 558 выздоровели, летальных исходов - 1212. Сейчас болеют 24 993 жителя Украины.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1915 случаев;

Волынская область — 2571 случай;

Днепропетровская область — 1103 случая;

Донецкая область — 599 случаев;

Житомирская область — 1435 случаев;

Закарпатская область — 3126 случаев;

Запорожская область — 579 случаев;

Ивано-Франковская область — 2544 случая;

Кировоградская область — 653 случая;

г. Киев — 5347 случаев;

Киевская область — 2702 случая;

Львовская область — 5883 случая;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 450 случаев;

Одесская область — 1792 случая;

Полтавская область — 322 случая;

Ровенская область — 3950 случаев;

Сумская область — 304 случая;

Тернопольская область — 1990 случаев;

Харьковская область — 2255 случаев;

Херсонская область — 195 случаев;

Хмельницкая область — 822 случая;

Черновицкая область — 4935 случаев;

Черкасская область — 653 случая;

Черниговская область — 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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