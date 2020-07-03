Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 900 новых случаев
За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели
За прошедшие сутки 27 больных умерли, 505 человек выздоровели
В Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области - 153, в Киеве - 105, в Закарпатской - 80 и в Ровенской - 73.
Так, за все время пандемии в Украине заболело 46 763 человек, из них 20 558 выздоровели, летальных исходов - 1212. Сейчас болеют 24 993 жителя Украины.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1915 случаев;
- Волынская область — 2571 случай;
- Днепропетровская область — 1103 случая;
- Донецкая область — 599 случаев;
- Житомирская область — 1435 случаев;
- Закарпатская область — 3126 случаев;
- Запорожская область — 579 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2544 случая;
- Кировоградская область — 653 случая;
- г. Киев — 5347 случаев;
- Киевская область — 2702 случая;
- Львовская область — 5883 случая;
- Луганская область — 84 случая;
- Николаевская область — 450 случаев;
- Одесская область — 1792 случая;
- Полтавская область — 322 случая;
- Ровенская область — 3950 случаев;
- Сумская область — 304 случая;
- Тернопольская область — 1990 случаев;
- Харьковская область — 2255 случаев;
- Херсонская область — 195 случаев;
- Хмельницкая область — 822 случая;
- Черновицкая область — 4935 случаев;
- Черкасская область — 653 случая;
- Черниговская область — 554 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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