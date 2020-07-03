15:44  03 июля
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО
18:17  03 июля
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:23  03 июля
Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов
UA | RU
UA | RU
03 июля 2020, 17:04

Вспышку коронавируса зафиксировали после свадьбы на Прикарпатье

03 июля 2020, 17:04
Читайте також українською мовою
На мероприятии гуляли 44 гостя. К медикам обратились 14 человек
На мероприятии гуляли 44 гостя. К медикам обратились 14 человек
Фото из октрытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области вспышка коронавируса была зафиксирована после проведения свадьбы в Городенке. Covid-19 обнаружен у 7 человек.

Об этом во время брифинга заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает RegioNews.

Известно, что всего на мероприятии присутствовали 44 человека. К врачам обратились 14 человек и у 7 из них ПЦР-результат оказался позитивным.

В Городенковском районе на данный момент на самоизоляции находятся 16 человек, у 12 человек тесты показали позитивный результат. Амбулаторно лечились 8 человек, из них 3 - дети.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - сказал Федорив.

По его словам, рост заболеваемости связан со смягчением карантина.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял, что городские больницы не будут принимать пациентов с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковске на акцию протеста вышли около 300 предпринимателей - все они требовали пересмотреть усиление карантинных требований.

коронавирус карантин Ивано-Франковск свадьба Федорив Виталий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 июля 2020, 22:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »