Вспышку коронавируса зафиксировали после свадьбы на Прикарпатье

На мероприятии гуляли 44 гостя. К медикам обратились 14 человек

На мероприятии гуляли 44 гостя. К медикам обратились 14 человек

Фото из октрытых источников

В Ивано-Франковской области вспышка коронавируса была зафиксирована после проведения свадьбы в Городенке. Covid-19 обнаружен у 7 человек.

Об этом во время брифинга заявил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает RegioNews.

Известно, что всего на мероприятии присутствовали 44 человека. К врачам обратились 14 человек и у 7 из них ПЦР-результат оказался позитивным.

В Городенковском районе на данный момент на самоизоляции находятся 16 человек, у 12 человек тесты показали позитивный результат. Амбулаторно лечились 8 человек, из них 3 - дети.

На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 6 человек", - сказал Федорив.

По его словам, рост заболеваемости связан со смягчением карантина.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял, что городские больницы не будут принимать пациентов с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковске на акцию протеста вышли около 300 предпринимателей - все они требовали пересмотреть усиление карантинных требований.