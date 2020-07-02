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На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 16:18 3

На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб

02 июля 2020, 16:18 3
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Полиция выясняет все обстоятельства инцидента
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента
Фото: Нацполиция
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В селе Соколова Балка Новосанжарского района Полтавской области произошел взрыв на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Известно, что информация о взрыве поступила от медиков 1 июля около 12:00 дня.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что на территории нефтебазы, во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя, произошел взрыв, в результате которого получил смертельные травмы работник нефтебазы, житель города Днепр, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила дело из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, проводятся следственные действия.

Напомним, в Николаевской области второй день продолжается масштабный пожар на свалке.

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