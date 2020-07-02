В Николаевской области второй день продолжается масштабный пожар на свалке

Пожары на данном объекте имеют систематический характер

Пожары на данном объекте имеют систематический характер

Фото: ГСЧС

На полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в Николаевской области уже второй день продолжается масштабный пожар.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило 1 июля, по состоянию на 19:00 того же дня спасателям удалось потушить огонь на территории в тысячу квадратных метров.

Однако ликвидация до сих пор. Остались тлеющие очаги и участки с открытым горением", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на свалке, потому пожары здесь случаются систематически.

Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать через душный едкий дым", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.