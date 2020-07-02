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На нафтобазі у Полтавській області стався вибух, один працівник загинув
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 16:18 4

На нафтобазі у Полтавській області стався вибух, один працівник загинув

02 липня 2020, 16:18 4
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Поліція з’ясовує всі обставини інциденту
Поліція з’ясовує всі обставини інциденту
Фото: Нацполіція
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У селі Соколова Балка Новосанжарського району Полтавської області стався вибух на території виробничої бази ТОВ СП "Полтавська газонафтова компанія".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Відомо, що інформація про вибух надійшла від медиків 1 липня близько 12 години дня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що на території нафтобази, під час планової перезарядки порошкового 9-літрового вогнегасника, стався вибух, унаслідок якого отримав смертельні травми працівник нафтобази, мешканець міста Дніпро, 1974 року народження", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Миколаївській області другий день триває масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

смерть вибух поліція Нові Санжари Полтавська область
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