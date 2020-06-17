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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 17:23 8

Кабмин запретил фурам заезжать в города в дневное время

17 июня 2020, 17:23 8
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Запрет касается автомобилей, вес которых превышает 24 тонны
Запрет касается автомобилей, вес которых превышает 24 тонны
Фото: flickr
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Кабинет министров запретил грузовикам заезжать в населенные пункты в дневное время из-за риска разрушения дорожного покрытия.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабмина, передает RegioNews.

Согласно решению правительства, "Укравтодор", работники полиции и местные органы власти должны принять все необходимые меры по ограничению движения грузовиков массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запрет будет действовать при температуре воздуха более +28 в населенных пунктах с 8 до 20 часов.

Также Кабмин распорядился установить на дорогах общего пользования соответствующие знаки и информационные щиты, а также обустроить площадки временного отстоя фур.

С 20 июня и до конца лета полиция и работники "Укртрансбезопасности" организуют мобильные группы для выявления нарушений. Также планируется установить мобильные пункты габаритно-весового контроля у предприятий, на которых постоянно осуществляется загрузка фур.

Напомним, власти Киева усилили контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Кабмин запрет на въезд дороги авто Укравтодор
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