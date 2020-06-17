Кабмін заборонив фурам заїжджати до міст в денний час
Кабінет міністрів заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час через ризик руйнування дорожнього покриття.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Кабміну, передає RegioNews.
Згідно із рішенням Уряду, "Укравтодор", працівники поліції та місцеві органи влади повинні вжити усіх необхідних заходів із обмеження руху вантажівок масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Заборона буде діяти при температурі повітря понад +28 у населених пунктах з 8 до 20 години.
Також Кабмін розпорядився встановити на дорогах загального користування відповідні знаки та інформаційні щити, а також облаштувати майданчики тимчасового відстою фур.
З 20 червня і до кінця літа поліція і працівники "Укртрансбезпеки" організують мобільні групи для виявлення порушень. Також планують встановити мобільні пункти габаритно-вагового контролю біля підприємств, на яких постійно здійснюється завантаження фур.
Нагадаємо, влада Києва посилила контроль за дотриманням карантинних заходів.