Правительство одобрило порядок возврата средств за отмену пробного ВНО

Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка"

Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка"

Фото: Кабмин

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, лица, которые зарегистрировались на пробное ВНО, получат сообщение от банка о зачислении средств на банковскую карточку. Также они смогут вернуть деньги в ближайшем отделении "ПриватБанка".

Шмыгаль также заверил, что основную сессию внешнего независимого оценивания отменять не будут.

Пока нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат", - сказал глава правительства.

Напомним, Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.