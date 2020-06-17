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Правительство одобрило порядок возврата средств за отмену пробного ВНО
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 17:04 14

Правительство одобрило порядок возврата средств за отмену пробного ВНО

17 июня 2020, 17:04 14
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Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка"
Возвращать средства будут через отделения "ПриватБанка"
Фото: Кабмин
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Кабинет министров Украины утвердил порядок начисления средств за отмену пробного внешнего независимого оценивания.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, лица, которые зарегистрировались на пробное ВНО, получат сообщение от банка о зачислении средств на банковскую карточку. Также они смогут вернуть деньги в ближайшем отделении "ПриватБанка".

Шмыгаль также заверил, что основную сессию внешнего независимого оценивания отменять не будут.

Пока нет никаких оснований для отмены основной сессии ВНО. Оно состоится по определенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат", - сказал глава правительства.

Напомним, Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

Кабмин деньги Денис Шмыгаль ВНО
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