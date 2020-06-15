Отмена ВНО является недопустимой, – Минобразования

Министерство готовится к проведению основной сессии ЗНО 25 июня - 17 июля

Министерство готовится к проведению основной сессии ЗНО 25 июня - 17 июля

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Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

Об этом говорится в заявлении Минобразования, пишет RegioNews.

МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО является недопустимой, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - говорится в заявлении Министерства образования и науки.

В частности, во время ВНО будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску к тестированию (температура тела не выше 37,2 градуса, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора).

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее чем 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок), будут действовать меры, чтобы избежать скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией) будет происходить сопровождение медиков и Нацполиции, привлекут инструкторов из групп риска.

В то же время Министерство здравоохранения готовит параметры, которым должна соответствовать эпидситуация для безопасного проведения ВНО. Эти показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года.

Напомним, сегодня стартовало пробное ВНО в онлайн-формате. Однако, из-за большого количества абитуриентов, сайт для пробного ВНО работает с перебоями.