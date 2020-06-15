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15 июня 2020, 19:01 3

Двое депутатов львовского городского совета заболели коронавирусом

15 июня 2020, 19:01 3
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Больные находятся на самоизоляции
Больные находятся на самоизоляции
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Из-за болезни коллег все депутаты Львовского городского совета проходят тестирование на COVID-19

Об этом изданию "Варианты” сообщил собственный источник в Львовском городском совете, пишет RegioNews.

Депутат Львовского городского совета от Блока Петра Порошенко Ульяна Пак и еще один депутат из другой фракции (его фамилия не называется) инфицировались Covid-19. Известно лишь, что второй депутат из другой фракции.

Это соответствует действительности, я болею. Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всем, с кем я общалась, согласно указаний врача, я сообщила о том, что они также должны быть в самоизоляции", – сообщила депутат в комментарии изданию zaxid.net.

Известно также, что в больнице с двухсторонней пневмонией находится мать депутата. Результатов ее теста на коронавирус пока нет.

Напомним, сегодня, 15 июня, стало известно, что Черкасский горсовет переходит на карантин. Здесь COVID-19 обнаружили у уборщицы.

Львов горсовет депутат самоизоляция коронавирус больные
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