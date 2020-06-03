МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения
Министерство внутренних дел планирует внести в Верховную Раду проект закона, предусматривающий лишение водительских прав злостных нарушителей с обязательной повторной сдачей экзамена.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три - 11 раз. В таких лиц должны отбирать права", - сообщил он.
Заместитель министра отметил, что МВД планирует внести в Верховную Раду законопроект именно из-за таких случаев.
Мы считаем, если они получат сообщение о штрафе и если мы увидим, что эти номера продолжают нарушать ПДД, презирать общество - для таких и будет закон, по которому они будут лишены права вождения и будут вынуждены пересдавать экзамен на право вождения", - сказал Геращенко.
Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
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