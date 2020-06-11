На дорогах Украины установят дополнительные камеры фиксации скорости

Об их наличии водителей будут предупреждать специальными знаками

Об их наличии водителей будут предупреждать специальными знаками

Фото: flickr

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

В полиции также планируют расширить еще 7 существующих участков с приборами фиксации скорости.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение осуществляться на 209 участках", - сообщили в патрульной полиции.

Правоохранители отмечают, что узнать, происходит ли фото- и видеофиксация скорости на том или ином участке дороги, водители могут с установленных предупредительных знаков.

Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

С картой и списком мест, где будут установлены радары контроля скорости, можно ознакомиться на сайте патрульной полиции.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.