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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 20:25 4

На дорогах Украины установят дополнительные камеры фиксации скорости

11 июня 2020, 20:25 4
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Об их наличии водителей будут предупреждать специальными знаками
Об их наличии водителей будут предупреждать специальными знаками
Фото: flickr
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С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

В полиции также планируют расширить еще 7 существующих участков с приборами фиксации скорости.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение осуществляться на 209 участках", - сообщили в патрульной полиции.

Правоохранители отмечают, что узнать, происходит ли фото- и видеофиксация скорости на том или ином участке дороги, водители могут с установленных предупредительных знаков.

Также в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

С картой и списком мест, где будут установлены радары контроля скорости, можно ознакомиться на сайте патрульной полиции.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

ДТП ПДД полиция камеры
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