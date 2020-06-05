Советник председателя сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его председателем Киевской ОГА

В украинских судах рассматривается семь исков Игоря Геца к Киевской ОГА и Кабмину

В украинских судах рассматривается семь исков Игоря Геца к Киевской ОГА и Кабмину

Советник председателя Сумского областного совета Игорь Гец обратился письмом к Владимиру Зеленскому, в котором предложил рассмотреть вопрос относительно назначения его главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом Игорь Гец сообщил на странице в социальной сети Facebook, пишет RegioNews.

"Последний год, живя в Киеве я вижу, как ситуация в городе и области приближается к катастрофической. Это связано прежде всего с тотальным нарушением законодательства со стороны органов местной власти в целом и Киевской ОГА в частности относительно реализации государственной региональной политики", - говорится в письме Геца до Зеленского.

Игорь Гец направил в суд семь исков к Киевской ОГА и Кабинета Министров с требованием прекратить противоправную деятельность и действовать в соответствии с законами Украины относительно реализации государственной региональной политики.

Но пока эти судебные дела будут рассматривать Киевская область и ее населенные пункты, по мнению Геца, "остаются без надлежащего социально-экономического и инфраструктурного развития и в некоторых случаях будут двигаться в направлении будущих коллапсов".

Потому я, услышав слова президента о "кадровом голоде”, решил обратиться к нему с предложением о назначении меня председателем Киевской ОГА", - написал Игорь Гец.

В конце письма советник председателя сумского облсовета выразил убеждение, что при нем "Киевщина будет развиваться достойно".

В Офисе президента пока не отреагировали на предложение Геца.

Напомним, 27 мая Кабмин согласовал назначение Василия Володина главой Киевской ОГА.