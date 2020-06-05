Перестрілка в Броварах: Аваков відзвітував Раді про хід справи

Встановили 67 учасників інциденту, 39 - вже обрали запобіжний захід

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Встановили 67 учасників інциденту, 39 - вже обрали запобіжний захід

В ході виступу в Раді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував про підсумкові результати перестрілки в Броварах. За його словами, перестрілка стала наслідком непрозорості та корупції у сфері державного контролю за видачу дозволів на транспортні перевезення в Київській області.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час звіту в парламенті.

Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину", - заявив міністр.

Аваков прозвітував, що станом на 5 червня встановлені 67 осіб, причетних до стрілянини. 44 повідомили про підозру (у тому числі - 5 заочно). 39 особам обрано запобіжний захід: 29 - утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, двом - утримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави, п'ятьом - цілодобовий домашній арешт на 60 діб, трьом - домашній арешт в нічний час.

Він зазначив, що йому "трохи шкода цих молодих людей", які за житло, їжу і 800 гривень в день потрапили під арешт і, ймовірно, отримають реальний термін ув'язнення за участь в організованому злочинному угрупованні.

Якщо комусь здається, що він знову готовий повернути в наше життя традиційні бандитські "договорняки", кримінальні розборки і атмосферу страху, ми будемо відповідати дуже жорстко, з усією силою закону, нехай потім не дивуються", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.