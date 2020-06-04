В Украине будут продавать тюрьмы

Депутатов Верховной рады просят узаконить продажу помещений тюрем вместе с землей

Фото: КП UA

Депутатов Верховной рады просят узаконить продажу помещений тюрем вместе с землей

Сегодня, 4 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3591 о продаже замороженных тюрем

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, пишет RegioNews.

...сегодня коллеги из парламента зарегистрировали законопроект (№3591), который позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры", - написал Малюська.



Необходимость такого шага министр обосновывает тем, что в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования нужно искать самостоятельно. Мол, отсюда все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем.

Малюська уточнил, что будут продавать лишь пустые тюрьмы, а потому распродажа тюрем не означает массовых увольнений осужденных.

Также министр отметил, что основную ценность при продаже составят не сами помещения тюрем, а земельные участки под ними (особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов).

Налетай! торопись! покупай!... отсидись!) мы неустанно приближаемся к большой распродажи тюрем. сегодня коллеги из... Опубликовано Denis Malyuska Четвер, 4 июня 2020 г.

Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции "заморозит" дев'ять в'язниць.

Также Мін'юст планирует выпустить в'язниць три тысячи ув'заключенных.