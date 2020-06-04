В Украине будут продавать тюрьмы
Сегодня, 4 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3591 о продаже замороженных тюрем
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, пишет RegioNews.
...сегодня коллеги из парламента зарегистрировали законопроект (№3591), который позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры", - написал Малюська.
Необходимость такого шага министр обосновывает тем, что в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования нужно искать самостоятельно. Мол, отсюда все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем.
Малюська уточнил, что будут продавать лишь пустые тюрьмы, а потому распродажа тюрем не означает массовых увольнений осужденных.
Также министр отметил, что основную ценность при продаже составят не сами помещения тюрем, а земельные участки под ними (особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов).
Налетай! торопись! покупай!... отсидись!) мы неустанно приближаемся к большой распродажи тюрем. сегодня коллеги из...Опубликовано Denis Malyuska Четвер, 4 июня 2020 г.
Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции "заморозит" дев'ять в'язниць.
Также Мін'юст планирует выпустить в'язниць три тысячи ув'заключенных.
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