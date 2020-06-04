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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
04 июня 2020, 18:28 5

В Украине будут продавать тюрьмы

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04 июня 2020, 18:28 5
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Депутатов Верховной рады просят узаконить продажу помещений тюрем вместе с землей
Фото: КП UA
Депутатов Верховной рады просят узаконить продажу помещений тюрем вместе с землей

Сегодня, 4 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3591 о продаже замороженных тюрем

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, пишет RegioNews.

...сегодня коллеги из парламента зарегистрировали законопроект (№3591), который позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры", - написал Малюська.


Необходимость такого шага министр обосновывает тем, что в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования нужно искать самостоятельно. Мол, отсюда все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажа тюрем.

Малюська уточнил, что будут продавать лишь пустые тюрьмы, а потому распродажа тюрем не означает массовых увольнений осужденных.

Также министр отметил, что основную ценность при продаже составят не сами помещения тюрем, а земельные участки под ними (особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов).

Налетай! торопись! покупай!... отсидись!) мы неустанно приближаемся к большой распродажи тюрем. сегодня коллеги из...

Опубликовано Denis Malyuska Четвер, 4 июня 2020 г.

Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции "заморозит" дев'ять в'язниць.

Также Мін'юст планирует выпустить в'язниць три тысячи ув'заключенных.


деньги закон земля Денис Малюська законопроект продажа тюрьма
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