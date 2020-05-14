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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
14 мая 2020, 17:21 10

Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных

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14 мая 2020, 17:21 10
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На волю отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений
Фото: DW
На волю отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений

Разгрузить тюрьмы планируют для возможности изоляции больных коронавирусом и вновь прибывших людей в отдельных камерах.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на hromadske.

Министерство юстиции Украины подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии Covid-19 – об амнистии и точечном увольнении, что позволит выйти на свободу ориентировочно трем тысячам заключенных, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Закон об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений. Это лица, которые имеют родственников преклонного возраста, бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания.

Второй законопроект является более процессуальным, он должен позволить судам чаще применять отсрочку наказания.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", – отметил министр.

Закон о проведении амнистии в 2020 году премьер-министр Украины Денис Шмигаль подал в парламент еще 27 апреля. Последний раз амнистию в Украине проводили в декабре 2016 года.

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