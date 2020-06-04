В Україні продаватимуть тюрми

Депутатів Верховної ради просять узаконити продаж приміщень тюрем разом із землею

Фото: КП UA

Депутатів Верховної ради просять узаконити продаж приміщень тюрем разом із землею

Сьогодні, 4 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №3591 про продаж заморожених тюрем

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook, пише RegioNews.

…сьогодні колеги з парламенту зареєстрували законопроект (№3591), який дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури", - написав Малюська.



Необхідність такого кроку міністр обгрунтовує тим, що в бюджеті коштів на в’язничну реформу немає, тому джерела фінансування потрібно шукати самостійно. Мовляв, звідси усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж тюрем.

Малюська уточнив, що продаватимуть лише невикористовувані тюрми, а тому розпродаж тюрем не означає масових звільнень засуджених.

Також міністр зауважив, що основну цінність при продажі складуть не самі приміщення тюрем, а земельні ділянки під ними (особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст).

Налетай! торопись! покупай!... отсидись!) ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем. сьогодні колеги з... Опубліковано Denis Malyuska Четвер, 4 червня 2020 р.

Нагадаємо, найближчим часом Міністерство юстиції "заморозить" дев'ять в'язниць.

Також Мін'юст планує випустити з в'язниць три тисячі ув'язнених.