09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
14:40  04 червня
Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
04 червня 2020, 18:28 5

В Україні продаватимуть тюрми

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 18:28 5
Читайте также на русском языке
Депутатів Верховної ради просять узаконити продаж приміщень тюрем разом із землею
Фото: КП UA
Депутатів Верховної ради просять узаконити продаж приміщень тюрем разом із землею

Сьогодні, 4 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №3591 про продаж заморожених тюрем

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook, пише RegioNews.

…сьогодні колеги з парламенту зареєстрували законопроект (№3591), який дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури", - написав Малюська.


Необхідність такого кроку міністр обгрунтовує тим, що в бюджеті коштів на в’язничну реформу немає, тому джерела фінансування потрібно шукати самостійно. Мовляв, звідси усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж тюрем.

Малюська уточнив, що продаватимуть лише невикористовувані тюрми, а тому розпродаж тюрем не означає масових звільнень засуджених.

Також міністр зауважив, що основну цінність при продажі складуть не самі приміщення тюрем, а земельні ділянки під ними (особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст).

Налетай! торопись! покупай!... отсидись!) ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем. сьогодні колеги з...

Опубліковано Denis Malyuska Четвер, 4 червня 2020 р.

Нагадаємо, найближчим часом Міністерство юстиції "заморозить" дев'ять в'язниць.

Також Мін'юст планує випустити з в'язниць три тисячі ув'язнених.


гроші закон земля Денис Малюська законопроєкт продаж в'язниця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Одещині намагалися незаконно відібрати майже 5 га землі у порту "Южний"
04 червня 2020, 17:23
Рада схвалила закон про посилення відповідальності за підкуп виборців
04 червня 2020, 15:02
У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів
03 червня 2020, 13:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »