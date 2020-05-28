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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 11:15 14

В Украине начнут закрывать тюрьмы

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28 мая 2020, 11:15 14
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В ближайшее время Министерство юстиции "заморозит" девять тюрем
Фото: Думская
В ближайшее время Министерство юстиции "заморозит" девять тюрем

Министерство юстиции Украины запускает проект по сокращению тюрем и расходов на их содержание. В ближайшее время будет объявлен перечень из девяти тюрем, где начнется процесс замораживания.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind, пишет RegioNews.

По его словам, в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100% в отличие от следственных изоляторов.

Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сообщил Малюська.

Он добавил, что министерство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%. Но при принятии решения о закрытии той или иной тюрьмы, приоритетом станут условия содержания заключенных. Тюрьмы с нормальными условиями будут дозаполняться (заключенных будут переводить), а с плохими условиями – закрываться.

Напомним, ранее сообщалось,что Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.

Также в Украине появились платные камеры в СИЗО.


тюрьма закрытие Денис Малюська заключенные СИЗО
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