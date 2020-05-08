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Александра Василенко журналист [email protected]
08 мая 2020, 14:43 3

В Украине появились платные камеры в СИЗО

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08 мая 2020, 14:43 3
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В Министерстве юстиции показали фото первых в стране тюремных камер повышенного комфорта
Фото с Facebook-страницы
В Министерстве юстиции показали фото первых в стране тюремных камер повышенного комфорта

В Киевском СИЗО 8 мая начали функционировать камеры с улучшенными условиями размещения.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на личной Facebook-странице, передают RegioNews

Сегодня заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. За сутки в такой камере придется заплатить 2 тыс грн, неделя обойдется в 8 тыс грн, а месяц - в 12 тыс грн. Полученные средства администрация СИЗО потратит на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Платные камеры имеют большую площадь. в сравнении со стандартными. Также арестованнные могут пользоваться холодильником, телевизором, микроволновкой, электрическим чайником и тостером. В санузле, который отдельный для каждой камеры, есть душевая кабинка, для которой горячую воду нагревает бойлер.

Для того, чтобы начать пользоваться услугой, необходимо написать заявление на имя начальника Киевского следственного изолятора и после его положительного рассмотрения перечислить средства на расчетный счет или воспользоваться услугой "Онлайн дом юстиции”.

"Наличие платных камер не нарушает прав человека. Как и ранее, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшено. Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов”, - заверил министр юстиции.

Как писали RegioNews ранее, из-за того, что в Черновицкий СИЗО приняли новоприбывшего мужчину с подтвержденным COVID-19, заключенные устроили бунт, не допускали в камеру дежурных и резали себе вены.


Минюст Киев СИЗО камеры
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