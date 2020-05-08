В Украине появились платные камеры в СИЗО
В Киевском СИЗО 8 мая начали функционировать камеры с улучшенными условиями размещения.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на личной Facebook-странице, передают RegioNews
Сегодня заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. За сутки в такой камере придется заплатить 2 тыс грн, неделя обойдется в 8 тыс грн, а месяц - в 12 тыс грн. Полученные средства администрация СИЗО потратит на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.
Платные камеры имеют большую площадь. в сравнении со стандартными. Также арестованнные могут пользоваться холодильником, телевизором, микроволновкой, электрическим чайником и тостером. В санузле, который отдельный для каждой камеры, есть душевая кабинка, для которой горячую воду нагревает бойлер.
Для того, чтобы начать пользоваться услугой, необходимо написать заявление на имя начальника Киевского следственного изолятора и после его положительного рассмотрения перечислить средства на расчетный счет или воспользоваться услугой "Онлайн дом юстиции”.
"Наличие платных камер не нарушает прав человека. Как и ранее, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшено. Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов”, - заверил министр юстиции.
Как писали RegioNews ранее, из-за того, что в Черновицкий СИЗО приняли новоприбывшего мужчину с подтвержденным COVID-19, заключенные устроили бунт, не допускали в камеру дежурных и резали себе вены.
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