В Одесской области пытались незаконно отобрать почти 5 га земли у порта "Южный"

Сделкой руководило управление архитектуры и градостроительства Южненского городского совета

Сделкой руководило управление архитектуры и градостроительства Южненского городского совета

СБУ предупредила незаконное отчуждение земельного участка ГП «Морской торговый порт «Южный» стоимостью в десятки миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Незаконную передачу организовали представители нескольких частных компаний и управление архитектуры и градостроительства Южненского городского совета. Они подписали вопреки действующему законодательству ряд документов, которые выводили почти 5 га земель госпредприятия в частную собственность. Организаторам, в частности, должна была отойти участок порта, на которой подрядчик строил гидротехнические сооружения.

Начальнику управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета сообщено о подозрении в совершении служебного подлога по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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