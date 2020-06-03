В Раде хотят увеличить штрафы за ПДД для пешеходов

Пешеходов планируют наказывать штрафами до 680 гривен за нарушение ПДД

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Пешеходов планируют наказывать штрафами до 680 гривен за нарушение ПДД

ВРУ приняла за основу законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения и обязывают их носить при плохой видимости элементы, которые отражают свет.

На заседании парламента соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Так, законопроекты № 2694 и № 2696 направлены на обеспечение безопасности пешеходов, находящихся в темное время суток на проезжей части дороги (улицы), благодаря использованию световозвращающих элементов (лента, наклейка, жилет) и на уменьшение количества аварий с участием пешеходов.

Проектом № 2697 предлагается внести изменения в санкции административных правонарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

Пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения, будут наказывать штрафом в размере 255 гривен. По состоянию на сегодняшний день сумма аналогичного штрафа составляет 51 гривню.

Если же пешеходы находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то сумма штрафа для них составит 510 гривен. По состоянию на сегодня - 120 гривен.

Если нарушение ПДД приводит к аварийной ситуации, то штраф составит 680 гривен. Сейчас за такое нарушение налагается штраф в сумме 170 гривен.

Проект Закону "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху" #ЗП2697 прийнято за основу https://t.co/wfnGyTm8Xv pic.twitter.com/GLKplPiCxk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2020

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что количество нарушений правил дорожного движения резко уменьшилось на 40% в сравнении с предыдущим днем, когда стартовала система видеофиксации правонарушений.