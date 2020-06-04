Рада одобрила закон об усилении ответственности за подкуп избирателей
Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №3485, которым предлагается ряд поправок в Избирательный кодекс.
За проект закона проголосовали 292 парламентария 4 июня, передает RegioNews.
Согласно тексту, Верховная Рада хочет прописать в законодательстве понятие подкупа и усилить ответственность за сувениры и продуктовые наборы от кандидатов.
Эти изменения должны быть приняты на этой сессии, потому что выборы должны проходить по этим кодексом", - сообщил журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, между первым и вторым чтением законопроекта депутаты планируют снизить порог, необходимый для проведения выборов по партийным спискам. Кроме того, предлагается установить, что партиям не будут возвращать залог на выборах.
Также законопроект предлагает вдвое уменьшить залог для кандидатов и позволяет одному кандидату баллотироваться в два совета одновременно.
Кроме того, документ предлагает внести изменения в закон о ЦИК и в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за подкуп избирателей.
Осмысливается вообще вопрос подкупа. Добавляется формулировка: "продуктовые наборы", "алкогольные напитки", добавляется понятие "сувенирной продукции", чего не было до этого. Например, USB-флешки, так и написано в законе ... Мы расширяем возможности реагирования правоохранителей на подкуп избирателей", - рассказал Корниенко.
Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что перед местными выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными.
Местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.
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