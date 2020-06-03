На Троицу украинские телеканалы будут транслировать богослужения в прямом эфире
7 и 8 июня ко Дню Святой Троицы каналы Общественного вещания будут транслировать праздничные богослужения Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.
Об этом сообщает корпоративный сайт Суспильного, пишет Regionews.
В частности, в воскресенье, 7 июня в прямом эфире будут транслировать службы "UA: Первый", "UA: Крым" и все региональные телеканалы Суспильного.
- в 9:00 — прямая трансляция Богослужения Блаженнейшего Митрополита Епифания в День Святой Троицы из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной церкви Украины;
- в 12:30 — Архиерейская литургия по случаю праздника Сошествия Святого Духа с образом епископской хиротонии Украинской греко-католической церкви;
- в 15:30 — воскресная Святая Месса Римско-католической церкви в Украине.
Канал "UA: Культура" будет транслировать в записи:
в 13:50 – Богослужение Блаженнейшего Митрополита Епифания в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины;
в 17:20 – Архиерейская Божественная литургия по случаю праздника Сошествия Святого Духа с образом епископской хиротонии Украинской Греко-Католической Церкви.
В понедельник, 8 июня в прямом эфире будут транслировать "UA: Первый", "UA: Крым" и все региональные телеканалы.
- в 9:00 — прямая трансляция Божественной литургии в День Святого Духа, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Епифаний;
- в 11:00 — торжественная литургия в Понедельник Святого Духа Украинской греко-католической церкви.
На телеканале "UA: Культура" в 12:40 — Божественная литургия в День Святого Духа в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины.
Напомним, 5 июня в областях, где разрешено смягчить карантин, можно будет проводить церковные службы и религиозные обряды в помещениях и на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее полутора метров, и в помещении – при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м. площади здания.
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