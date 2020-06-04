Президента Украины могут наказать за нарушение правил карантина
Президента Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение правил карантина в одном из кафе Хмельницкой области. Он пил кофе внутри кафе, хотя заведениям питания разрешено принимать посетителей в помещениях только с 5 июня.
Как сообщает RegioNews, об этом президент рассказал журналистам.
На фото, обнародованных Офисом президента, видно, что Зеленский вместе с чиновниками решили сесть за столик внутри кафе и выпить кофе, в то время, как, согласно введенным ограничениям, клиентов можно обслуживать только на открытом воздухе.
Правоохранители рассмотрят вопрос о возможном нарушении карантинных норм президентом Украины и сопровождавших его чиновников при посещении кафе в Хмельницком и привлечении их к ответственности.
"Полиция не впервые штрафует президента. Уже была ситуация с Зеленским, когда он в апреле 2019 показал свой бюллетень и был оштрафован по закону за разглашение тайны голосования, поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос. Но виноват президент или нет, нужно еще разобраться, исходя из контекста ситуации", - заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов о том, выписали ли ему штраф за нарушение карантина Зеленский уверяет, что "готов заплатить штраф, если что-то нарушил".
Меня пригласили, я зашел, все там проверили", — заявил Зеленский.
Заместитель главы министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что он с Зеленским зашел в кафе по приглашению руководства, и можно рассматривать эту ситуацию как проверку.
"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе для себя. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыть раньше. Они обратились к нам: "Смотрите, мы уже готовы выполнять нормы, которые вы опубликовали". Мы зашли проверить. Было все соблюдено так, как было прописано в наших нормах", - рассказал главный санитарный врач Украины.
Напомним, Кабинет министров принял решение об очередном ослаблении карантина с 5 июня, которое затронет церкви, рестораны и самоизоляции пожилых людей.
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