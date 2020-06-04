Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших

За время пандемии умерли 747 человек, из них 12 - за последние сутки

pixabay.com

За время пандемии умерли 747 человек, из них 12 - за последние сутки

В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано уже 25 411 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили новый антирекорд - 588 новых случаев заражения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки - 602 пациента выздоровели. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве - 77, из них 15 – у медиков, во Львовской области - 85, в Житомирской области - 53. При этом в трех областях - Николаевской, Полтавской и Херсонской - за 3 июня не обнаружили ни одного нового заболевшего. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР. Ситуация в регионах: Винницкая область - 1077 случаев;

Волынская область - 986 случаев;

Днепропетровская область - 957 случаев;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 833 случая;

Закарпатская область - 1257 случаев;

Запорожская область - 469 случаев;

Ивано-Франковская область - 1491 случай;

Кировоградская область - 526 случаев;

г. Киев - 3210 случаев;

Киевская область - 1673 случая;

Львовская область - 1915 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 933 случая;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1905 случаев;

Сумская область - 177 случаев;

Тернопольская область - 1220 случаев;

Харьковская область - 1166 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 497 случаев;

Черновицкая область - 3481 случай;

Черкасская область - 429 случаев;

Черниговская область - 238 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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