Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших
В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано уже 25 411 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили новый антирекорд - 588 новых случаев заражения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки - 602 пациента выздоровели.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве - 77, из них 15 – у медиков, во Львовской области - 85, в Житомирской области - 53.
При этом в трех областях - Николаевской, Полтавской и Херсонской - за 3 июня не обнаружили ни одного нового заболевшего.
Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область - 1077 случаев;
- Волынская область - 986 случаев;
- Днепропетровская область - 957 случаев;
- Донецкая область - 174 случая;
- Житомирская область - 833 случая;
- Закарпатская область - 1257 случаев;
- Запорожская область - 469 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1491 случай;
- Кировоградская область - 526 случаев;
- г. Киев - 3210 случаев;
- Киевская область - 1673 случая;
- Львовская область - 1915 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Николаевская область - 295 случаев;
- Одесская область - 933 случая;
- Полтавская область - 272 случая;
- Ровенская область - 1905 случаев;
- Сумская область - 177 случаев;
- Тернопольская область - 1220 случаев;
- Харьковская область - 1166 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 497 случаев;
- Черновицкая область - 3481 случай;
- Черкасская область - 429 случаев;
- Черниговская область - 238 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:26 04 июня Глава Харьковской ОГА живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворца" - СМИ
- 11:14 04 июня Государство-космос: обещанный памятник Леониду Каденюку до сих пор не поставили
- 11:04 04 июня "Конец эпохи бедности": компании, которую "крышует" Ермак, с бюджета выплатили 10 млн евро - нардеп
- 10:38 04 июня Никакого российского сценария: Кулеба рассказал о возможных компромиссах касательно статуса ОРДЛО
- 10:35 04 июня Порошенко рекомендуют баллотироваться в мэры Киева
- 10:14 04 июня Нардеп с Буковины выиграл в лотерею почти миллион
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак