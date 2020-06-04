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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших
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04 июня 2020, 09:41 25

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших

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04 июня 2020, 09:41 25
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За время пандемии умерли 747 человек, из них 12 - за последние сутки
pixabay.com
За время пандемии умерли 747 человек, из них 12 - за последние сутки

В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано уже 25 411 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили новый антирекорд - 588 новых случаев заражения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки - 602 пациента выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве - 77, из них 15 – у медиков, во Львовской области - 85, в Житомирской области - 53.

При этом в трех областях - Николаевской, Полтавской и Херсонской - за 3 июня не обнаружили ни одного нового заболевшего.

Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область - 1077 случаев;
  • Волынская область - 986 случаев;
  • Днепропетровская область - 957 случаев;
  • Донецкая область - 174 случая;
  • Житомирская область - 833 случая;
  • Закарпатская область - 1257 случаев;
  • Запорожская область - 469 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1491 случай;
  • Кировоградская область - 526 случаев;
  • г. Киев - 3210 случаев;
  • Киевская область - 1673 случая;
  • Львовская область - 1915 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 295 случаев;
  • Одесская область - 933 случая;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1905 случаев;
  • Сумская область - 177 случаев;
  • Тернопольская область - 1220 случаев;
  • Харьковская область - 1166 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 497 случаев;
  • Черновицкая область - 3481 случай;
  • Черкасская область - 429 случаев;
  • Черниговская область - 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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