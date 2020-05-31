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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 15:13 13

На границе с Венгрией столкновения, водители заблокировали пункт пропуска "Тиса"

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31 мая 2020, 15:13 13
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Причиной называют ужесточение правил проверки граждан
Фото: ГПСУ
Причиной называют ужесточение правил проверки граждан

Утром 31 мая водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net, передает RegioNews.

В 9.30 утра движение через пункт пропуска в обоих направлениях был заблокирован водителями, они также столкнули автомобиль пограничников в кювет. Известно, что конфликт нарастал на протяжении нескольких дней.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовикам создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - рассказали в Государственной пограничной службе.

На границе образовалась очередь из более 300 микроавтобусов. На КПП "Тиса" прибыли резервные силы пограничной службы, а также на пункт пропуска ожидается прибытие начальника ГПСУ Сергея Дайнеко для урегулирования ситуации.

Кроме того, СМИ сообщали о срочном прибытии в Закарпатье и.о. председателя Государственной таможенной службы Игоря Мураева.

В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", - сообщили пограничники.

Напомним, 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.

Кабинет министров Украины во время заседания 20 мая одобрил постановление о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой.


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