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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 13:49 13

В ВСУ заявили о похищении военного на адмигранице с Крымом

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31 мая 2020, 13:49 13
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Вблизи поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами
Фото: Facebook
Вблизи поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами

Вечером 30 мая возле пункта пропуска Чонгар на административной границе с оккупированным Российской Федерацией Крымом исчез украинский военный.

Об этом в Facebook сообщила военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

Известно, что старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский пропал 30 мая около пяти часов утра во время несения службы на наблюдательном посту.

С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - отметили в ВСП.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, он был похищен во время несения службы, так как вблизи поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По словам журналиста Юрия Бутусова, похищенный солдат Добринский находился один и без оружия на передовом посту, и вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.

Наблюдательный пункт "Берлога" расположен на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" - на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту сам. В момент похищения он был без оружия. Его отвели безоружным", - написал Бутусов в Facebook.

Он добавил, что около 10:00 утра представители российских спецслужб звонили в батальон и уточняли личные данные солдата. Бутусов предполагает, что противник будет оформлять Добринского как якобы нарушителя "границы" с РФ.

Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде", - написал журналист.

Напомним, Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум с доказательными материалами против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву.


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