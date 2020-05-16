Польша и Украина возобновили работу пункта пропуска "Шегини"

Это единственный пункт пропуска на границе с Польшей, где оборудован пеший переход

Фото: ГПСУ

Это единственный пункт пропуска на границе с Польшей, где оборудован пеший переход

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято Кабмином еще 13 мая. Известно, что по состоянию на 8:00 утра 16 мая в Украину было пропущено почти 400 человек, всем гражданам был проведен температурный скрининг.

Сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как смежной стороной работа автомобильного направления не была восстановлена. До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В пограничной службе отмечают, что для лиц, прибывших в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин. Однако иностранцы попасть в Украину не могут.

Ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина", - отмечают в службе.

Кроме пешеходного пункта в "Шегини", границу с Польшей можно пересечь на автомобилях в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.