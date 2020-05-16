11:19  16 мая
Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных
12:26  16 мая
Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
10:56  16 мая
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 11:54 30

Польша и Украина возобновили работу пункта пропуска "Шегини"

Читайте також
українською мовою
16 мая 2020, 11:54 30
Читайте також українською мовою
Это единственный пункт пропуска на границе с Польшей, где оборудован пеший переход
Фото: ГПСУ
Это единственный пункт пропуска на границе с Польшей, где оборудован пеший переход

С 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято Кабмином еще 13 мая. Известно, что по состоянию на 8:00 утра 16 мая в Украину было пропущено почти 400 человек, всем гражданам был проведен температурный скрининг.

Сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как смежной стороной работа автомобильного направления не была восстановлена. До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В пограничной службе отмечают, что для лиц, прибывших в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин. Однако иностранцы попасть в Украину не могут.

Ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина", - отмечают в службе.

Кроме пешеходного пункта в "Шегини", границу с Польшей можно пересечь на автомобилях в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.


коронавирус Кабмин карантин граница Польша
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных
16 мая 2020, 11:19
Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
15 мая 2020, 19:45
В Тернополе три дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19
15 мая 2020, 16:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 мая 2020, 22:00
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Закарпатье: на таможне сменится руководитель
15 мая 2020, 18:59
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »