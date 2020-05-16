Польша и Украина возобновили работу пункта пропуска "Шегини"
С 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.
Соответствующее решение было принято Кабмином еще 13 мая. Известно, что по состоянию на 8:00 утра 16 мая в Украину было пропущено почти 400 человек, всем гражданам был проведен температурный скрининг.
Сейчас осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так как смежной стороной работа автомобильного направления не была восстановлена. До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В пограничной службе отмечают, что для лиц, прибывших в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин. Однако иностранцы попасть в Украину не могут.
Ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождение двухнедельного карантина", - отмечают в службе.
Кроме пешеходного пункта в "Шегини", границу с Польшей можно пересечь на автомобилях в пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".
Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.
- 17:12 16 мая Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе
- 16:14 16 мая ГБР подозревает двух должностных лиц Одесской таможни в вымогательстве взяток
- 15:40 16 мая В оккупированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
- 14:33 16 мая Сегодня из-за границы в Украину вернулись еще 665 человек
- 13:56 16 мая Ученые прогнозируют в конце мая спад эпидемии COVID-19 в Украине
- 13:25 16 мая Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина
- 22:00 15 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:59 15 мая Закарпатье: на таможне сменится руководитель