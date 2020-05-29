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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 18:00 3

На Закарпатье незаконно нарубили леса на 15 миллионов

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29 мая 2020, 18:00 3
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В двух лесничествах вырубили деревья ценных пород
В двух лесничествах вырубили деревья ценных пород

СБУ разоблачила нелегальные вырубки ценной древесины в двух дежлісгоспах Закарпатья на более 15 миллионов гривен

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Представители госпредприятия "Хустское лесное опытное хозяйство" наладили несанкционированную вырубку деревьев ценных пород. Заказчиками лесосырья были местные коммерческие структуры.

По оценкам экспертов, противоправная деятельность фигурантов нанесла ущерб природоохранному фонду государства на более 8,5 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении трем лицам госпредприятия.

В Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве работники подразделения охраны способствовали нелегальной вырубке и вывозу деревьев местными коммерсантами.

Разоблаченные махинации нанесли ущерб государству почти 7 млн грн. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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лес СБУ криминальное дело Ужгород Закарпатье природа
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