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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 мая 2020, 16:50 26

Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой

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20 мая 2020, 16:50 26
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Восстанавливают работу 66 пунктов пропуска
Фото: flickr
Восстанавливают работу 66 пунктов пропуска

Кабинет министров Украины во время заседания 20 мая одобрил постановление о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой.

Об этом сообщил в Telegram Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Проект распоряжения разработало Министерство внутренних дел. Его реализация восстановит полноценное пограничное движение.

Проектом предусматривается восстановить движение в 66 пунктах пропусках на границе с Евросоюзом и республикой Молдова. Реализация проекта - восстановить полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - говорится в сообщении.

Однако пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемической ситуацией остаются временно закрытыми.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире. Также соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия ввели временное ограничение на въезд.

С 16 мая, согласно распоряжению Кабинета министров, восстанавливает работу пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе.


Украина карантин граница Денис Шмыгаль
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