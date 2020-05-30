В Харькове полицейский устроил ДТП, есть погибшие и раненые
В субботу ночью в Харькове произошло ДТП при участии полицейского автомобиля и Daewoo Lanos, за рулем которого также был сотрудник полиции. В результате аварии погибли два человека и еще два пострадали.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщается, что полицейский, будучи за рулем автомобиля Daewoo Lanos, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где въехал в служебный автомобиль.
В результате ДТП Daewoo Lanos загорелся, водитель и пассажирка погибли на месте, трое полицейских в служебном автомобиле получили ранения.
Установлено, что водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos, в результате чего 22-летний водитель - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
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