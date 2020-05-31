Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 468 новых случаев
31 мая в Украине насчитывается 23 672 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, передает RegioNews.
В течение последних суток лабораторно подтверждено 468 случаев. Всего с начала эпидемии в Украине 9538 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, выздоровели, и 708 умерли.
Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человек.
Из числа людей, которые выздоровели, 2322 медработники и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.
По состоянию на утро 31 мая 2020 в Центр поступило 908 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ситуация в регионах Украины выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)
Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)
Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)
г. Киев - 2985 (648 выздоровели)
Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)
Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)
Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)
Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)
Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)
Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)
Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел)
Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)
Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)
Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)
Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)
Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).
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Напомним, в Украине за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 393 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.
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