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30 мая 2020, 10:42 12

Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело 377 человек

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30 мая 2020, 10:42 12
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Всего умерли от заболевания уже 696 человек
Фото: flickr
Всего умерли от заболевания уже 696 человек

В Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 393 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели при этом 377 человек.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (56) и Ровенской (52) областях, а также в Киеве (55 случаев).

Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса по стране за время пандемии составляет 23 204. Вылечиться от COVID-19 удалось 9 311 пациентам. Умерли от недуга 696 человек, в том числе 17 за последние сутки.

В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков", - говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья, всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели);
  • Волынская обл. - 887 (255 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели);
  • Киев - 2904 (637 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели);
  • Луганская обл. - 46 (39 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели);
  • Одесская обл. - 883 (208 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1680 (869 выздоровели);
  • Сумская обл. - 168 (141 выздоровел);
  • Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел);
  • Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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