Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело 377 человек
В Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 393 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели при этом 377 человек.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (56) и Ровенской (52) областях, а также в Киеве (55 случаев).
Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса по стране за время пандемии составляет 23 204. Вылечиться от COVID-19 удалось 9 311 пациентам. Умерли от недуга 696 человек, в том числе 17 за последние сутки.
В общем заболели 1700 детей и 4475 медиков. На амбулаторном лечении 16 032 пациентов, из них 1424 детей и 3635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели);
- Волынская обл. - 887 (255 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровели);
- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели);
- Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели);
- Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели);
- Киев - 2904 (637 выздоровели);
- Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели);
- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели);
- Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели);
- Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели);
- Одесская обл. - 883 (208 выздоровели);
- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1680 (869 выздоровели);
- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел);
- Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели);
- Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели);
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел);
- Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели);
- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели);
- Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:51 30 мая Перестрелка в Броварах: уже установлены 60 участников происшествия
- 13:27 30 мая В Киеве на карантин закрыли еще одно общежитие из-за вспышки коронавируса
- 12:47 30 мая СБУ выявила на Виннитчине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере
- 12:14 30 мая В Харькове полицейский устроил ДТП, есть погибшие и раненые
- 11:47 30 мая Восстановление экономики Украины рассчитано на три года - Шмыгаль
- 11:12 30 мая На Донбассе без электричества остались 53 поселения
- 21:50 28 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского