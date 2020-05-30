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30 мая 2020, 13:27 6

В Киеве на карантин закрыли еще одно общежитие из-за вспышки коронавируса

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30 мая 2020, 13:27 6
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Один жилец уже умер, остальных отправили на самоизоляцию
Фото: из открытых источников
Один жилец уже умер, остальных отправили на самоизоляцию

В столице зафиксировали новую вспышку коронавируса, на этот раз в общежитии на проспекте Гагарина.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - написал Кличко.

Отмечается, что остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Всего за последние сутки COVID-19 подтвердили у 55 жителей Киева, из них - семь медиков, а также 3-летний мальчик.

Напомним, по состоянию на 30 мая в столице зарегистрировали 2904 случая заболевания коронавирусом, 637 пациентов выздоровели.

Ранее вспышки коронавируса обнаруживали еще в двух общежитиях столицы.

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коронавирус Киев карантин общежитие самоизоляция Виталий Кличко
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