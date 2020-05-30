В Крыму из-за коронавируса более 800 человек находятся в обсерваторах
Согласно сообщению оккупационных "властей" Крыма, на полуострове в обсерваторах на изоляции находятся 805 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека.
Как передает RegioNews, об этом пишет "Крым.Реалии".
Всего под контролем находятся 2449 человек, в стационарах находится 261 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 137 человек, выписано с выздоровлением - 229.
Также отмечается, что за последние сутки в окупированном Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Таким образом, согласно российской статистике, на полуострове зарегистрировано 375 случаев COVID-19.
Напомним, в Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 393 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели при этом 377 человек.
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