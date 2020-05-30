В Крыму из-за коронавируса более 800 человек находятся в обсерваторах

Еще 1383 человека находятся под "динамическим наблюдением"

Фото: из открытых источников

Еще 1383 человека находятся под "динамическим наблюдением"

Согласно сообщению оккупационных "властей" Крыма, на полуострове в обсерваторах на изоляции находятся 805 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1383 человека.

Как передает RegioNews, об этом пишет "Крым.Реалии".

Всего под контролем находятся 2449 человек, в стационарах находится 261 человек. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 137 человек, выписано с выздоровлением - 229.

Также отмечается, что за последние сутки в окупированном Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Таким образом, согласно российской статистике, на полуострове зарегистрировано 375 случаев COVID-19.

Напомним, в Украине за последние сутки лабораторно подтвердили 393 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Выздоровели при этом 377 человек.

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