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29 мая 2020, 11:08 16

В Харькове обманутые вкладчики требуют у "B2B Jewelry" вернуть деньги

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29 мая 2020, 11:08 16
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Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду
Фото: «B2B Jewelry»
Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду

Клиенты магазина «B2B Jewelry», который расположен на площади Павловской в Харькове добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами «финансовой пирамиды».

Об этом сообщают в социальных сетях, пишет RegioNews.

Два дня подряд люди и активисты приходили в магазин. Внутрь помещения людей не пустили "спортсмены", привезенные руководством компании из Винницы.

Также в магазине сообщили, что компания "B2B Jewelry" якобы заявила о банкротстве и обещанных выплат не будет.

В отделе коммуникации полиции Харькова сообщили, что сообщение о конфликте на площади Павловской поступило вечером 28 мая от продавщицы ювелирного магазина. Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазина.

В ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются.

Также, в соцсетях сообщили, что магазин на Павловской полицейские опечатали.

Напомним, "B2B Jewelry" продавали украшение с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты.

По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы "B2B Jewelry" подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. На данный момент остановены все банковские операции и заблокированы все счета B2B Jewelry. Вся информация передана в правоохранительные органы.

25 марта основатель "B2B Jewelry" Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил "из-за коронавируса ставим проект на паузу". Он говорил, что вкладчики свои деньги получат после карантина.

По оценкам СМИ, в Украине вкладчиками "В2В Jewelry стали от 200 до 400 тысяч человек.

Также читайте: Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию


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