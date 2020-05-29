В Харькове обманутые вкладчики требуют у "B2B Jewelry" вернуть деньги
Клиенты магазина «B2B Jewelry», который расположен на площади Павловской в Харькове добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами «финансовой пирамиды».
Об этом сообщают в социальных сетях, пишет RegioNews.
Два дня подряд люди и активисты приходили в магазин. Внутрь помещения людей не пустили "спортсмены", привезенные руководством компании из Винницы.
Также в магазине сообщили, что компания "B2B Jewelry" якобы заявила о банкротстве и обещанных выплат не будет.
В отделе коммуникации полиции Харькова сообщили, что сообщение о конфликте на площади Павловской поступило вечером 28 мая от продавщицы ювелирного магазина. Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазина.
В ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются.
Также, в соцсетях сообщили, что магазин на Павловской полицейские опечатали.
Напомним, "B2B Jewelry" продавали украшение с кешбэком более 100% и принимали деньги под 400% годовых, гарантом выплат были картонные сертификаты.
По данным ГПУ и налоговой службы, совладельцы "B2B Jewelry" подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд. На данный момент остановены все банковские операции и заблокированы все счета B2B Jewelry. Вся информация передана в правоохранительные органы.
25 марта основатель "B2B Jewelry" Николай Гонта записал видеообращение, в котором сообщил "из-за коронавируса ставим проект на паузу". Он говорил, что вкладчики свои деньги получат после карантина.
По оценкам СМИ, в Украине вкладчиками "В2В Jewelry стали от 200 до 400 тысяч человек.
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