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25 мая 2020, 11:49 21

В Киевской области двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании женщины

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25 мая 2020, 11:49 21
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Бывшие полицейские задержаны и находятся в СИЗО
Фото: из открытых источников
Бывшие полицейские задержаны и находятся в СИЗО

Сотрудники внутренней безопасности полиции задержали двух правоохранителей из Кагарлыкского района Киевской области, их подозревают в изнасиловании 26-летней девушки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отделение полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

В связи с этим глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.

Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что жертвами массового убийства в Житомирской области стали действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер.


СИЗО преступление полиция Киевская область
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