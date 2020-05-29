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29 мая 2020, 10:17 1

Больной коронавирусом нардеп Божик контактировал с тремя министрами и руководством Буковины

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29 мая 2020, 10:17 1
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Валерий Божик принимал участие в совещании министров Степанова, Авакова и Немчинова во время их визита в Черновицкой области
Валерий Божик принимал участие в совещании министров Степанова, Авакова и Немчинова во время их визита в Черновицкой области

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик, который заболел COVID-19,, неделю назад контактировал с руководством Черновицкой ОГА и облсовета и тремя министрами, которые с рабочим визитом находились на Буковине.

Доказательством этого являются фотографии, опубликованные на Facebook-странице председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, пишет RegioNews.

21 мая Сергей Осачук разместил фотографии с совещания, которая состоялась в его кабинете с участием членов Кабинета министров и первых лиц Черновицкой области.

В частности, на фото рядом с Валерием Божиком видно Арсена Авакова, Олега Немчинова и Максима Степанова, председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука и его заместителей Богдана Ковалюка и Наталью Гусак, отстраненного от должности председателя областного совета Ивана Мунтяна и городского голову Черновцов Алексея Каспрука.

Без поддержки Правительства и Офиса Президента Черновицкая область не смогла бы справиться с коронавірусною проблемой. Благодаря...

Опубликовано Сергей Осачук Четверг, 21 мая 2020 года.

Напомним, вчера, 28 мая, стало известно, что нардеп Валерий Божик заболел коронавирусом.


нардеп коронавирус Черновецкая ОДА Черновецкий облсовет Черновцы Максим Степанов Арсен Аваков Сергей Осачук Иван Мунтян
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