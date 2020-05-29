Больной коронавирусом нардеп Божик контактировал с тремя министрами и руководством Буковины

Валерий Божик принимал участие в совещании министров Степанова, Авакова и Немчинова во время их визита в Черновицкой области

Валерий Божик принимал участие в совещании министров Степанова, Авакова и Немчинова во время их визита в Черновицкой области

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик, который заболел COVID-19,, неделю назад контактировал с руководством Черновицкой ОГА и облсовета и тремя министрами, которые с рабочим визитом находились на Буковине.

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