Больной коронавирусом нардеп Божик контактировал с тремя министрами и руководством Буковины
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик, который заболел COVID-19,, неделю назад контактировал с руководством Черновицкой ОГА и облсовета и тремя министрами, которые с рабочим визитом находились на Буковине.
Доказательством этого являются фотографии, опубликованные на Facebook-странице председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, пишет RegioNews.
21 мая Сергей Осачук разместил фотографии с совещания, которая состоялась в его кабинете с участием членов Кабинета министров и первых лиц Черновицкой области.
В частности, на фото рядом с Валерием Божиком видно Арсена Авакова, Олега Немчинова и Максима Степанова, председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука и его заместителей Богдана Ковалюка и Наталью Гусак, отстраненного от должности председателя областного совета Ивана Мунтяна и городского голову Черновцов Алексея Каспрука.
Без поддержки Правительства и Офиса Президента Черновицкая область не смогла бы справиться с коронавірусною проблемой. Благодаря...Опубликовано Сергей Осачук Четверг, 21 мая 2020 года.
Напомним, вчера, 28 мая, стало известно, что нардеп Валерий Божик заболел коронавирусом.
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