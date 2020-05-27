С 1 июня восстанавливают работу еще 12 железнодорожных маршрутов

Пассажиров будут допускать исключительно в защитных масках

Фото: flickr

Пассажиров будут допускать исключительно в защитных масках

С 1 июня в рамках ослабление карантина "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, в частности на поезда Интерсити+.

Об этом сообщает официальный портал "Укрзализныци", передает RegioNews.

По состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье;

№116/115 Киев - Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев - Покровск;

№76/75 Кривой Рог - Киев;

№102/101 и №766/765 Киев - Херсон;

№12/11 Киев - Новоалексеевка;

№79/80 Днепр - Киев;

№779/780 Сумы - Киев / Винница.

Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, но продажа открыто лишь на 50% мест в поездах.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.