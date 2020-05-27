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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 19:52 19

С 1 июня восстанавливают работу еще 12 железнодорожных маршрутов

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27 мая 2020, 19:52 19
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Пассажиров будут допускать исключительно в защитных масках
Фото: flickr
Пассажиров будут допускать исключительно в защитных масках

С 1 июня в рамках ослабление карантина "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, в частности на поезда Интерсити+.

Об этом сообщает официальный портал "Укрзализныци", передает RegioNews.

По состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:

  • №37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье;
  • №116/115 Киев - Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев - Покровск;
  • №76/75 Кривой Рог - Киев;
  • №102/101 и №766/765 Киев - Херсон;
  • №12/11 Киев - Новоалексеевка;
  • №79/80 Днепр - Киев;
  • №779/780 Сумы - Киев / Винница.

Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, но продажа открыто лишь на 50% мест в поездах.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.


карантин Укрзализныця транспорт поезд
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