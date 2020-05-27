С 1 июня восстанавливают работу еще 12 железнодорожных маршрутов
С 1 июня в рамках ослабление карантина "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, в частности на поезда Интерсити+.
Об этом сообщает официальный портал "Укрзализныци", передает RegioNews.
По состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:
- №37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье;
- №116/115 Киев - Бердянск;
- №136/135 и №734/733 Киев - Покровск;
- №76/75 Кривой Рог - Киев;
- №102/101 и №766/765 Киев - Херсон;
- №12/11 Киев - Новоалексеевка;
- №79/80 Днепр - Киев;
- №779/780 Сумы - Киев / Винница.
Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах, но продажа открыто лишь на 50% мест в поездах.
Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.
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