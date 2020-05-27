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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 17:02 4

В Ивано-Франковске священника УПЦ МП оштрафовали за литургию без масок

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27 мая 2020, 17:02 4
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Во время пасхальной литургии половина прихожан были без средств индивидуальной защиты
Фото: flickr
Во время пасхальной литургии половина прихожан были без средств индивидуальной защиты

В Ивано-Франковске суд оштрафовал священника УПЦ МП на 34 тысячи гривен за несоблюдение карантинных мероприятий.

Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда, передает RegioNews.

Известно, что 21 апреля священник УПЦ Московского патриархата вопреки решению Кабинета министров проводил массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.

В постановлении отмечается, что во время крестного хода и освящения около половины прихожан были без защитных масок и не придерживались правил карантина.

Обвиняемый не пришел на заседание суда, а только прислал письменные объяснения. Он уверяет, что в день литургии прихожане собрались в количестве 20 человек, а на территории храма находились только 6-8 из них. О том, что прихожане должны были себя защитить масками, ему было известно.

Священник признал свою вину в том, что не обеспечил порядок соблюдения антикарантинных мероприятий на территории храма. Суд признал его виновным в административных правонарушений и наложил штраф в размере 34 тысячи гривен.

Напомним, в Ивано-Франковске ТЦ "Метро" оштрафовали на 34 тысячи за нарушение карантина.


суд карантин Ивано-Франковск штраф Священник
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