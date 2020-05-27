В Ивано-Франковске священника УПЦ МП оштрафовали за литургию без масок
В Ивано-Франковске суд оштрафовал священника УПЦ МП на 34 тысячи гривен за несоблюдение карантинных мероприятий.
Об этом говорится в постановлении Ивано-Франковского городского суда, передает RegioNews.
Известно, что 21 апреля священник УПЦ Московского патриархата вопреки решению Кабинета министров проводил массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты.
В постановлении отмечается, что во время крестного хода и освящения около половины прихожан были без защитных масок и не придерживались правил карантина.
Обвиняемый не пришел на заседание суда, а только прислал письменные объяснения. Он уверяет, что в день литургии прихожане собрались в количестве 20 человек, а на территории храма находились только 6-8 из них. О том, что прихожане должны были себя защитить масками, ему было известно.
Священник признал свою вину в том, что не обеспечил порядок соблюдения антикарантинных мероприятий на территории храма. Суд признал его виновным в административных правонарушений и наложил штраф в размере 34 тысячи гривен.
Напомним, в Ивано-Франковске ТЦ "Метро" оштрафовали на 34 тысячи за нарушение карантина.
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