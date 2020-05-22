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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 15:29 11

Верховная Рада планирует восстановить заседания с 2 июня

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22 мая 2020, 15:29 11
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Депутатов проверяли на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов
Фото: Facebook
Депутатов проверяли на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов

Верховная Рада Украины, ранее отменила все заседания из-за вспышки коронавируса, планирует вернуться к стандартному режиму работы 2 июня.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, в течение нескольких последних дней с помощью ПЦР-тестов было проверено 87 человек, из них 53 народных депутата.

Кравчук уточнила, что все результаты не показали наличие коронавируса COVID-19.

Рассчитываем с 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента. Между тем ждем от Минздрава разъяснений как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе", - написала она.

Евгения Кравчук также сообщила, что при необходимости, на следующей неделе планируют сделать дополнительные тестирования депутатов.

Напомним, 19 мая стало известно, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич получил положительный результат теста на наличие коронавируса.

На пленарное заседание парламентом 20 мая не пришли депутаты от фракции "Батькивщина", они все пошли на самоизоляцию, а также пройдут тестирование на COVID-19.

В связи со вспышкой COVID-19 в парламенте депутаты проголосовали за отмену пленарных заседаний до конца этой недели, они должны были состояться 21 и 22 мая.


коронавирус Украина Верховная Рада заседание парламент
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