Мэр Днепра обвинил нардепов от "Слуги народа" в диверсии

По его мнению, депутаты своими действиями "травят на людей" полицию и прокуратуру

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По его мнению, депутаты своими действиями "травят на людей" полицию и прокуратуру

Городской глава Днепра Борис Филатов заявляет, что на лаборатории города, в которых проводят тесты на коронавирус, осуществляется давление.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост мэра в Facebook.

"Меня трудно назвать симпатиком центральной власти и, особенно, главного санитарного врача Виктора Ляшко, с которым я неоднократно спорил в телеэфире на всю страну, – написал он. – Тем не менее то, что сегодня устроила часть "зеленых" депутатов ВР вокруг лабораторных центров, которые делают ПЦР-диагностику, трудно не назвать диверсией. Например, в Днепре депутатское бродячее шапито фактически остановило диагностику на коронавирус. Они натравливают на людей, которые делают анализы и диагностику, полицию и прокуратуру".

По мнению мэра города, причина такого поведения в том, что якобы против части областных чиновников существует заговор "с целью устранения их от управленческой деятельности".

Мэр Днепра посоветовал нардепам отложить в сторону свои телеграмм-каналы и перестать писать доносы на коллег из "партии власти".

Напомним, ранее писали, председатель Днепропетровского облсовета усомнился в статистике больных COVID-19.

Кроме того, Борис Филатов отправил в Черновцы группу медиков чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.