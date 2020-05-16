Ученые прогнозируют в конце мая спад эпидемии COVID-19 в Украине
Команда исследовательского проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных при КПИ им.Сикорського пришла к выводу, что в конце мая возможно начало спада эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского политехнического института, передает RegioNews.
Исследователи проекта использовали нейронную сеть для получения краткосрочного прогноза количества больных в Украине и в частности Киеве в период с 6 по 20 мая.
Для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени с 6 мая характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день. Такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии", - говорится в сообщении.
Они предполагают, что пандемия может пойти на спад, когда ежедневно количество лиц, которые выздоровели, будет больше количества инфицированных. Средняя абсолютная погрешность прогноза не превышает 2.2%.
Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей, 14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным", - отмечают в КПИ.
Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии.
Напомним, 16 мая в Украине зафиксировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 528 новых случаев.
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